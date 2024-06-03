الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الزراعة يبحث مع المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر تنسيق التعاون

السيد القصير
السيد القصير

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمى والبحوث التطبيقية وتفعيل اواصر التعاون بين المراكز البحثية والمشروعات القومية.

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع العقيد د بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض الباحثين في المركز وقيادات الوزارة.

الاجتماع ناقش كيفية التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهاز من أجل تحقيق رؤية وأهداف الدولة الاستيراتيجية في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

كما ناقش الاجتماع الاستعانة بالباحثين فى مجال المحاصيل الاستراتيجية والخضر والبساتين وأمراض ووقاية النباتات ونظم الرى الحديثة والابتكارات الزراعية وغيرها من الجوانب التى تسهم فى زيادة الإنتاجية ومعالجة القضايا المستحدثة فى الزراعة.

وأشاد الوزير ومدير جهاز مستقبل مصر بالتعاون المثمر والمستمر خلال هذه الفترة حيث تشهد مصر تشييد عدة مشروعات زراعية عملاقة في محور التوسع الأفقي والراسي بهدف تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

كما وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بتقديم كافة الدعم الفنى والتسهيلات اللازمة لتنمية الأنشطة الزراعية الخاصة بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وفي نهاية الاجتماع وجه المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الشكر لوزير الزراعة على متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة.

وكان وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار  توفير السلع وضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية.

وأكد المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام علي المعارض والمنافذ باستمرار عمل معرض خير مزارعنا لاهالينا من منتصف فبراير وحتى الان لاتاحه كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية الطازجة والأسعار المناسبة والتي تقدر نسب التخفيضات من 20‎%‎ وتصل في بعض السلع إلى 50‎%‎.

وزير الزراعة يبحث المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر تنسيق التعاون لتحقيق رؤية الدولة

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