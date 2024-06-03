ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع لوكاس فاسكيز على تمديد عقده حتى 2025

توصل نادي ريال مدريد الإسباني لاتفاق مع لاعبه لوكاس فاسكيز على تمديد عقده واستمراره مع النادي لمدة موسم آخر بعد نهاية عقده.

ويلعب لوكاس فاسكيز ضمن صفوف ريال مدريد منذ انضمامه من نادي إسبانيول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2015.

وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع لوكاس فاسكيز على تمديد عقده مع النادي لمدة موسم جديد والاستمرار حتى يونيو 2025.

وينتهي عقد لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء موسم 2023-2024.

وأشار رومانو إلى أنه من المقرر عقد جلسة نهائية بين اللاعب وريال مدريد لإنهاء بعض التفاصيل وتوقيع العقود مثل لوكا مودريتش.

مسيرة لوكاس فاسكيز

وبدأ لوكاس فاسكيز مسيرته ضمن صفوف نادي أورال تحت 19 عامًا وانتقل منه لفريق ريال مدريد تحت 17 عامًا في صيف 2007، ثم تدرج في فرق الناشئين بالنادي حتى وصل لفريق ريال مدريد سي في صيف 2010 وفي الصيف التالي انضم لفريق الكاستيا؛ وبعد 3 مواسم في فريق الكاستيا انتقل لوكاس فاسكيز لصفوف نادي إسبانيول لمدة موسم على سبيل الإعارة، وبعد نهاية الموسم عاد لريال مدريد في صيف 2015.

وبدأ لوكاس فاسكيز تمثيل المنتخب الإسباني في يونيو 2016، ومنذ ذلك الحين شارك في 9 مباريات فقط وكانت تحت قيادة فنسنتي ديل بوسكي، وأول مباريات فاسكيز كانت ضد ودية ضد منتخب جورجيا وخسرتها إسبانيا بهدف دون رد.

ومنذ انضمامه للفريق الأول لريال مدريد، شارك لوكاس فاسكيز في 349 مباراة وسجل 36 هدفًا وصنع 65 لزملائه في الفريق، بجانب 92 مباراة مع الكاستيا سجل بها 15 هدفًا وصنع 13.

وفي مجمل مسيرته، شارك لوكاس فاسكيز في 480 مباراة وسجل 55 هدفًا وصنع 85 آخرين.