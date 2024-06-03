الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معجم مصطلحات نظم المعلومات الجغرافية.. أحدث إصدارات الأعلى للثقافة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا ، عن المجلس الأعلى للثقافة كتاب معجم مصطلحات نظم المعلومات الجغرافية (باللغتين العربية والإنجليزية ).

مناقشة كتاب "مقالات الإسلاميين في التوراة" بمكتبة تنمية.. السبت

الكتاب والذي صدر حديثا من إعداد الدكتور محمد الخزامي عزيز العميد السابق كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الجلالة، وأستاذ نظم المعلومات الجغرافية بجامعة الفيوم.

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ويضم المعجم أكثر من  سبعة آلاف مصطلح في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وعلوم المساحة والجيوماتكس مع شرح وافي للمصطلحات باللغتين الإنجليزية  والعربية بأسلوب علمي يناسب جميع طلاب الجامعات والباحثين والمتدربين في هذه المجالات الحديثة التي تعتمد عليها جميع المشاريع القومية وخاصة مايتعلق بمفاهيم المعلومات المكانية الجغرافية والجيولوجية والبيولوجية والهندسية ويعتبر المعجم سندا لغويا يناسب جميع التخصصات كما يضم العديد من المصطلحات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الجيومكاني وقواعد المعلومات المكانية.

وكان المجلس الأعلي للثقافة، فى العام 1980 تحول إلى مسماه الجديد «المجلس الأعلى للثقافة بصدور القانون رقم 150 لسنة 1980، ويرأس المجلس الأعلى للثقافة وزير الثقافة ويتولى إدارته وتوجيه سياسته والإشراف على تنفيذها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولم يكن الأمر مجرد تغيير فى المسميات بل تطور فى الدور والأهداف، فقد أصبح المجلس الأعلى للثقافة العقل المخطط للسياسة الثقافية فى مصر من خلال لجانه التى تبلغ ثمانية وعشرين لجنة، والتى تضم نخبة من المثقفين والمبدعين المصريين من مختلف الأجيال والاتجاهات.

وشهد المجلس الأعلى للثقافة فى السنوات الأخيرة طفرة فى أنشطته، وأضحى مركز إشعاع للثقافة والفكر على المستوى المصرى والعربى وقلعة من قلاع التنوير والاستنارة من خلال المؤتمرات والندوات التى ينظمها ويشارك فيها لفيف من المفكرين والمثقفين العرب، والتى أصبحت مناسبة للتفاعل الثقافى على المستوى العربى فضلًا عن مشاركة بعض أبرز الباحثين فى المؤسسات الأكاديمية فى العالم شرقه وغربه فى أنشطة المجلس.

ومع اتساع الأنشطة وتشعبها أصبح من الضرورى أن ينتقل المجلس إلى مقر جديد يليق به وبتاريخه كأعرق المجالس الثقافية العربية فى العصر الحديث وبدوره الذى تخطى حدود المحلية؛ مقر جديد يتلائم مع دور المجلس يقتحم به العصر الجديد بكل معطياته وتبعاته، بعد أن ظل المجلس يمارس أنشطته المتعددة من مبناه القديم فى شارع حسن صبرى بالزمالك.

صدر حديثا المجلس الأعلى للثقافة كتاب معجم مصطلحات نظم المعلومات الدكتور محمد الخزامي المعجم المعلومات الجغرافية

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