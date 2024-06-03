الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم الاثنين 3-6-2024 مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024، استقرارًا خلال منتصف التعاملات المصرية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل نحو 47.26 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات 

يستعرض الدستور آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024، فقد شهد متوسط سعره استقرارًا ليبلغ 47.26 جنيه للبيع و47.40 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي، ليسجل نحو 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما شهد سعر الدولار اليوم الأحد استقرارًا في بنك مصر خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في بنك الاسكندرية ليبلغ نحو 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث.

ارتفاع سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري.. آخر تحديث للبنوك

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

كما سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024 استقرارًا في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليصبح 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال منتصف التعاملات، وجاءت الأسعار كالتالي: 

سجل سعر الدولار نحو 47.26 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.22 جنيه للشراء، و60.38 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو 51.25 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 12.60 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.

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ارتفاع سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري.. آخر تحديث للبنوك

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