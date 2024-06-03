الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أوراق تقديم اعتذارات المشاركة عن امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

مع بداية إرسال الإدارة العامة للامتحانات، خطابات ندب المعلمين والمعلمات للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة لتقدم أي معلم أو معلمة باعتذار لعدم المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي:

- تقديم أصل خطاب الندب.

- تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية لحالات المرضي بالنسبة للحالات المرضية.

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- صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل بالنسبة لاعتذار المعلمة التى لديها طفل رضيع حتى عامين.

- تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة بالنسبة لحالة الاعتذار فى وفاة الزوج.

- عمل الزوج بمنطقة نائية يقدم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية أنه مازال علي قوة العمل حتي تاريخه وصورة بطاقة الزوجة فى حالة رغبة الزوجة فى الاعتذار.

- صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسله بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة للمعلمة التى ترغب فى الاعتذار وزوجها خارج مصر.

- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيا والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية يتم تقديم تقرير طبي معتمد.

- ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات يقبل اعتذار أحدهم، حيث يتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية.

يأتي ذلك استعدادًا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل يومي الاثنين والأربعاء بجميع أنحاء الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

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تعليمات امتحانات الثانوية العامة 

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم عدة تعليمات بشأن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، المقرر انطلاقها في يوم ١٠ يونيو الجاري للمواد خارج المجموع، و٢٢ يونيو للمواد الأساسية في جميع أنحاء الجمهورية.
وجاءت ابرز التصريحات كالتالي:

١) 745086 يؤدون امتحانات الثانوية العامة في1981 لجنة.

٢) وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة "تأكدوا من صحة البيانات".

٣) سحب جميع امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة.

٤) اسئلة مقالية الثانوية العامة تستهدف تعويد الطالب على إنتاج إجابة.

٥) لا يعتد بالإجابة في بوكليت أسئلة الثانوية العامة.

٦) فتح لجان الامتحانات الساعة الثامنة ونصف.

٧) إذا وجد الطالب أي خطأ في رقم الجلوس عليه التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة.

٨) ابلغنا الجهات الأمنية بأسماء جروبات الغش الإلكتروني.

٩) لا انقطاع للتيار الكهربائي أثناء عقد لجان الثانوية العامة.

١٠) حوكمت تحويلات طلاب الثانوية العامة.

١١) تعريب مواد اللغات لطلاب الثانوية العامة هذا العام.

١٢) ٤ مسارات بنظام الثانوية العامة الجديدة والغاء التشعيب.

١٣) الغشاش لايحرم من الامتحانات لحين البت في أمره.

١٤) كاميرات مراقبة بجميع لجان الثانوية العامة متصلة بغرفة عمليات الوزارة.

١٥) إجراء حركة تغييرات عقب نتيجة الثانوية العامة.

خطابات ندب المعلمين وزارة التربية والتعليم الإدارة العامة للامتحانات الثانوية العامة المشاركة بامتحانات الثانوية العامة

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