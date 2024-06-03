الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شكرى: مصر تستضيف مؤتمر اقتصادى مصرى أوروبى نهاية الشهر الجارى

سامح شكرى
سامح شكرى

أعلن وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم، عن أن مصر ستستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري. 

وأكد "شكري" خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني، أن مصر تتطلع إلى دور إسباني واضح خلال الاجتماع، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسباني تلقى دعوة لحضور هذا المؤتمر الاقتصادي.

وأكد شكري حرص مصر على التعاون مع إسبانيا في سياق الاتحاد الأوروبي ووسط التحديات الاقتصادية التي تواجهها القارة نتيجة الهزات الاقتصادية المتعددة التي تعرضت لها مصر واستضافتها 9 ملايين من اللاجئين.

وأشار إلى أن الحرب على قطاع غزة أثرت على الملاحة في البحر الأحمر ما جعل مصر تتأثر اقتصاديًا.

شكرى المؤتمر الإقتصادي الشهر الوزراء الإسباني الحرب قطاع غزة

مواد متعلقة

أستاذ علوم سياسية: اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين تترتب عليه نتائج سياسية ودبلوماسية مهمة

باحثة: مصر وقفت بشكل حاسم أمام مخططات الاحتلال فى غزة

"إكسترا نيوز" تبرز جهود الدولة فى حملة "قلبك أمانة"

باحثة بالمركز المصرى للفكر: مقترح بايدن فرصة أخيرة لإنهاء الحرب فى غزة

منها لبس النقاب والقفازين.. عالم أزهرى يوضح أبرز المحظورات خلال الحج

كاتب صحفى: مقترح بايدن لإنهاء الحرب فى غزة يلبى تطلعات كل الأطراف

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطنى دخل فى مرحلة جديدة (فيديو)

أستاذ باطنة: القهوة والخرشوف أهم محفز لنمو خلايا الكبد وتقليل الالتهاب الكبدى

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

زيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا للفرد شهريًا.. القرار مرهون بهذا الأمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل