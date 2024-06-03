شكرى: مصر تستضيف مؤتمر اقتصادى مصرى أوروبى نهاية الشهر الجارى

أعلن وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم، عن أن مصر ستستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري.

وأكد "شكري" خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني، أن مصر تتطلع إلى دور إسباني واضح خلال الاجتماع، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسباني تلقى دعوة لحضور هذا المؤتمر الاقتصادي.

وأكد شكري حرص مصر على التعاون مع إسبانيا في سياق الاتحاد الأوروبي ووسط التحديات الاقتصادية التي تواجهها القارة نتيجة الهزات الاقتصادية المتعددة التي تعرضت لها مصر واستضافتها 9 ملايين من اللاجئين.

وأشار إلى أن الحرب على قطاع غزة أثرت على الملاحة في البحر الأحمر ما جعل مصر تتأثر اقتصاديًا.