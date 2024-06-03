الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عبدالغفار": أنجزنا 1214 مشروعًا قوميًا فى مجال الرعاية الصحية بقيمة 145 مليار جنيه

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال افتتاحه المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث، بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية ربط مستقبل الخدمات الصحية بالتكنولوجيا وجعلها في متناول الجميع.

وشدد الوزير على أن "قياس جودة الخدمات في أي دولة يتم من خلال قدرة الشخص أو المواطن على الحصول عليها بسهولة ويسر". 

وأضاف أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الصحية التي تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين، مما أدى إلى تجميع كميات هائلة من البيانات الصحية.

وكشف عبدالغفار عن إنجاز الدولة المصرية 1214 مشروعًا قوميًا في مجال الرعاية الصحية خلال الفترة الماضية، بتكلفة إجمالية بلغت 145 مليار جنيه. 

وأكد أن هذه المشروعات شملت جميع المحافظات، إيمانًا من الدولة بأهمية توفير أفضل رعاية صحية لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.

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