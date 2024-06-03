الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صحة بني سويف": إحالة المتغيبين بمستشفى الصدر للتحقيق

الجولة
الجولة

أجرت الدكتورة سماح جاد وكيلة وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الإثنين، زيارة مفاجئة لمستشفى الصدر؛ لمتابعة سير العمل بحضور الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية، والدكتورة مروة عبدالباقي نائب مدير المستشفى.

قامت الدكتورة سماح جاد بالمرور على الاستقبال لمتابعة تواجد الأطباء والعاملين بالمستشفى وتوجيه التفتيش المالى والإداري بإحالة المتغيبين للتحقيق، كما تم المرور على العنايه المركزة بالمستشفى ومتابعة الحالات والتأكيد على اتباع إجراءات مكافحة العدوى حرصًا على تقديم خدمة صحية جيدة للمرضى.

وتفقدت وكيلة وزارة صحة بنى سويف أعمال محطة رفع مياه الصرف الصحي بالمستشفى والتوجيه بعمل مقايسة خاصة بأعمال شركة المياه وذلك منعًا لعدم تجمع مياه الصرف أمام مبنى المستشفى.

متابعة مستشفيات بني سويف

وفي سياق آخر، عقدت الدكتورة سماح جاد عبدالعظيم، وكيلة وزارة الصحة ببني سويف، اجتماعًا تنسيقيًا بعد زيارتها المفاجئة لمستشفى الفشن المركزي، بحضور الدكتور جون حنا، مدير المستشفى، ومديري المستشفيات والإدارات الفنية المختلفة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة التقرير الذي أعدته وكيل الوزارة بعد مرورها على المستشفى، وتم التركيز على تحديد السلبيات ووضع الحلول المناسبة لتحسين الأداء وضمان تقديم الرعاية الصحية الجيدة للمرضى.

وأشارت وكيلة الوزارة إلى أهمية تكليف الإدارات الفنية المعنية بالمرور اليومي على المستشفى لمدة عشرة أيام متواصلة، وذلك لتصحيح السلبيات المُرصدة، بالإضافة إلى متابعة تواجد الأطباء بالاستقبال وضمان جاهزيتهم لخدمة المرضى.

وشددت على ضرورة تدريب العاملين في أقسام العناية المركزة والحضانات، والتنسيق مع بنك الدم الإقليمي لتطبيق بروتوكولات تدريبية لأطباء بنوك الدم بالمستشفيات، مؤكدة ضرورة توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، وتنسيق العمل مع غرف الطوارئ لضمان تقديم الخدمة السليمة للمرضى.

يُذكر أن وكيلة وزارة الصحة ببني سويف، واصلت المرور المفاجئ على عدد من مستشفيات المحافظة المختلفة لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية.

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