الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الغرفة التجارية للجيزة يتابع انتظام عمليات صرف الخبز والسلع التموينية

صرف الخبز المدعم
صرف الخبز المدعم

تواصل المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، مع أصحاب المخابز من أعضاء الغرفة، للاطمئنان على انتظام عمليات صرف الخبز والالتزام  بتطبيق توجيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بتغيير سعر رغيف العيش البلدي المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا.

1800 مخبز انتظمت فى صرف الخبز المدعم للمواطنين

وأكد  "الشاهد " انتظام  جميع مخابز بمحافظة الجيزة، وعددها 1800 مخبز انتظمت فى صرف الخبز المدعم للمواطنين، حيث تقوم بإنتاج نحو 21 مليون رغيف لصالح 8 ملايين مواطن مقيدين على 2 مليون بطاقة  بالمحافظة، لافتا أن ان مخابز المحافظة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية العالية من حيث جودة الرغيف والالتزام بالأوزان وحسن التعامل مع المواطن.

وفى السياق ذاته، تواصل رئيس الغرفة التجارية للجيزة مع شعبة المواد الغذائية للاطمئنان على  انتظام صرف السلع التموينية من منافذ صرف السلع وفروع جمعيتى بالمحافظة.

ومن جانبهم أكد أصحاب المخابز وأعضاء شعبة المواد الغذائية التزامهم بتطبيق توجيهات الحكومة بما يحقق مصلحة المواطن، كما طالبوا بتكلفة عادله للخبز المدعم في ضوء التطورات الأخيرة لافتين أن التكلفة لم يحدث بها تغيير منذ 4 سنوات بالرغم من رفع أسعار المحروقات.

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