خطوة جديدة بشأن أسس المحاسبة الضريبية لصيد الأسماك من بحيرة السد العالي

وقعت مصلحة الضرائب بروتوكول تعاون مع الاتحاد التعاوني للثروة المائية لنشاط صيد الأسماك من بحيرة السد العالي بأسوان، بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط صيد الأسماك، ووقع البروتوكول رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد ياقوت العرش رئيس مجلس إدارة الإتحاد التعاوني للثروة المائية.

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على مد جسور الثقة بينها وبين الممولين والمكلفين، وعملًا على التيسير على أصحاب مراكب الصيد في بحيرة السد العالي وحل كافة مشاكلهم والوصول إلى أسس عادلة للمحاسبة الضريبية تتفق مع الواقع العملي والمتغيرات الاقتصادية والمستجدات التشريعية التى طرأت مؤخرًا.



وأشارت "عبدالعال"، إلى أنه طبقا لما نصت عليه الإتفاقية المبرمة في فبراير عام ٢٠١٧ بين مصلحة الضرائب والاتحاد التعاوني للثروة المائية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك بأسوان، إلى مراعاة إعادة النظر فيها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يستجد من ظروف، ونظرا لرغبة الجمعيات التعاونية العاملة ببحيرة السد العالي في تجديد الإتفاقية التحاسبية السابق إبرامها، والإبقاء على كافة البنود الواردة بها، مع إجراء بعض التعديلات والتي تم مراجعتها بعناية من قِبل مسئولي مصلحة الضرائب.

تفعيل بروتوكول التعاون

وأوضحت أن تفعيل نصوص البروتوكول لا تخل بأحقية الممول في الاستفادة من تطبيق نص المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ في شأن الربط علي الضرائب غير النهائية قبل تاريخ ١٦/٦/٢٠٢٣، حيث أن البروتوكول يستهدف في المقام الأول تحديد رقم الأعمال السنوي والذي يعد الأساس في تطبيق نص المادة الثالثة المشار إليها وحال رغبة الممول في المحاسبة وفقًا لنسب صافى الربح الواردة بالبروتوكول فتلتزم المأمورية المختصة بالمحاسبة وفقًا لهذه النسب.

وأكدت " رشا عبدالعال" أن المصلحة على أتم إستعداد لتقديم كافة سبل الدعم للاتحاد التعاونى للثروة المائية لتسهيل التعامل مع المنظومة الإلكترونية، فالتكنولوجيا ببدايتها تكون بمثابة تحدي ولكن مع مرور الوقت تصبح أسهل وأسرع، ونحن نقوم بتقديم كافة سُبل الدعم التي من شأنها زيادة الوعي الضريبي، ومن أهم هذه الأدوات عمل ندوات توعية، بغرض توعيتهم بكافة الإلتزامات الضريبية التي نص عليها القانون الضريبي وقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وفي ذات السياق، قال الدكتور حسن عبد الله المستشار الضريبي للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك" ان هناك العديد من المشكلات التي تواجه الصيادون عند تعاملهم مع التجار وعدم قدرتهم علي الإلتزام بتقديم فواتير إلكترونية، ونرحب بعمل ندوات توعية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، لكي يستفيد منها كل الأطياف التابعة للاتحاد التعاوني للثروة المائية.