محمد صلاح يشارك جمهوره استعداداته لمباراة منتخب مصر

شارك نجم الكرة المصرية قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، جمهوره صورًا من تدريباته مع فريق المنتخب داخل معسكر الاستعداد لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر محمد صلاح عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام، صورًا من تدريبات الإحماء التي يُجريها وسط الملعب مع لاعبي منتخب مصر.

هذا ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو فى العاشرة مساء الخميس المقبل في استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.