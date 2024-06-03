مصرع شاب وإصابة 2 فى مشاجرة بقرية ميت عاصم بالدقهلية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بينما أصيب 2 آخرين، وذلك خلال مشاجرة نشبت بين مجموعة من الشباب بقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان للمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعه

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الشباب بقرية ميت عاصم دائرة المركز، ووجود متوفى ومصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن طرفي المشاجرة هما: "هشام جمال عبدالعال أحمد"، 22 عامًا، نجار مسلح، و"حسام أ.ح.أ.ال"، 22 عامًا، دبلوم صناعي، مقيمان بقرية ميزانية ميت عاصم، طرف أول، و"حسام ال.ع.ال"، 21 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة السلاب، و"أحمد م.ع.ال"، 22 عامًا، عامل عادي، وحازم م.ال.ع.ال.، 21 عامًا، طالب بالفرقة الثانية كلية تربية رياضية، و"محمد ر.م.ع"، 21 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة حاسبات ومعلومات بدمياط، جميعهم مقيمون بميت سلسيل، طرف ثان.

وكشفت التحريات عن أن المشاجرة نشبت بسبب إلقاء الطرف الأول أكياس مياه على الطرف الثاني، حال سيره على الطريق مستقلًا سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم "د ج د 2318".

وأسفرت المشاجرة عن وفاة هشام جمال عبدالعال أحمد، 22 عامًا، نجار مسلح، وتبين بالكشف الظاهري على الجثمان، وجود كدمات وسحجات بالعين اليسرى، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، فيما أصيب "حسام أ.ح.أ.ال"، 22 عامًا، بجرح قطعي بالشفة السفلية والرأس من الخلف، و"حسام ال.ع.ال"، 21 عامًا، بعقر كلب بالفخذ اليسرى.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، والمصابين لمستشفى منية النصر لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.