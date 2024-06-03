وزير الخارجية الإسبانى: نعتمد على مصر فى كل القضايا التى تخص فلسطين والشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن مصر كان لها دائما موقف بنَّاء بشأن القضية الفلسطينية ويجب الإنصات إليها، معقبًا: "نعتمد على مصر في كل القضايا التي تخص فلسطين والشرق الأوسط".

مصر بلد جوهرى فى إفريقيا

وأضاف ألباريس، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره سامح شكري: أشكر مجهودات مصر من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر بلد جوهري في إفريقيا.

وأوضح وزير الخارجية الإسباني أن إدارة غزة والضفة الغربية يجب أن تبقى بيد السلطة الوطنية الفلسطينية.