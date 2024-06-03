الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

جريدة الدستور

طالبت  وزارة النقل المواطنين بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لكل المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال القطارات، خاصة على خطوط الضواحى، مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات، والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئًا على تلك الميزانية.

ظاهرة خطيرة تتسبب فى أضرار للركاب وسائقي القطارات وأضرار فى جرارات وعربات القطارات

وأهابت الوزارة، ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المواطنين، اليوم في بيان صحفي، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرارًا للركاب وسائقي القطارات، وأضرارًا فى جرارات وعربات القطارات.

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 توفير خدمة جديدة لحمل الحقائب وصناديق أمانات للحقائب بالمحطات

جدير بالذكر أن الهيئة أعلنت عن  تشغيل خدمة جديدة لراحة جمهور الركاب، وذلك من خلال خدمة للمسافرين وهى كالآتى:

1 – خدمة حمل الحقائب من خلال عمالة مدربة وبعد اجتيازهم الاستعلامات الأمنية وارتداء أفرادها زيًا موحدًا، كما تم تحديد مصاريف الحصول على الخدمة، وذلك تسهيلًا على جمهور الركاب.

2 – خدمة حفظ الحقائب والأمتعة للركاب من خلال دولاب مجهز لحفظ الأمانات من خلال موظفين مدربين، وذلك بمقابل مادى يحدد بالساعة، وتقدم هذه الخدمة للمسافرين والقائمين بجولات سياحية حتى لا تسبب لهم الأمتعة والحقائب أى عائق.

3 – خدمة الليموزين وتوصيل الحقائب: خدمة توصيل من الباب للباب وذلك للأفراد والحقائب لأماكن خارج الهيئة تسهيلًا عليهم عن طريق التواصل مع الأرقام الآتية: الخط الساخن 01200009540/01070030057/01070030058

وللاستعلام والشكاوي :01080801018 /0108081019

وتم تطبيق تلك الخدمات بالمحطات الآتية كمرحلة أولى، وهي: القاهرة– الجيزة– الإسكندرية– سيدي جابر– الأقصر– أسوان، وسيتم التوسع في تطبيقها بالمحطات الأخرى.

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وأهابت الهيئة بالركاب بعدم التعامل إلا من خلال الشركة وأفرادها المخول لهم التعامل مع جمهور الركاب، وذلك حفاظًا من الهيئة على أمتعة وممتلكات السادة الركاب، وسعيًا من الهيئة دائمًا على خدمة وراحة الجمهور.

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