الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز

الصحة: خصصنا 57 مليار جنيه لتغطية علاج أكثر من 2.5 مليون مواطن

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، التزام الحكومة المصرية بتطوير منظومة التأمين الصحي الحالية وتحسينها، وذلك في إطار الاستعدادات لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضح الوزير، خلال افتتاحه المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن منظومة التأمين الصحي الحالية ليست مهجورة، بل يتم تطويرها باستمرار، حيث تغطي حاليًا ما يقرب من 69 مليون مواطن بتكلفة سنوية تصل إلى 57 مليار جنيه مصري، مع تخصيص هذه الأموال لعلاج أكثر من 2.5 مليون مواطن.

وخلال السنوات العشر الماضية، خصصت الدولة المصرية ما مجموعه 240 مليار جنيه مصري للرعاية الصحية، مؤكدة التزامها بتوفير العلاج المجاني للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أنّه خلال عام 2024 فقط، تم اتخاذ ما يقرب من 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، استفاد منها 2.2 مليون مواطن بتكلفة تقارب 19 مليار جنيه مصري.

كما أوضح أن 32 مليون مواطن هم من يستطيعون تغطية الفرق بين تكاليف العلاج والتأمين الصحي، بينما تبنت الدولة مشروع قوائم الانتظار لتقديم خدمات طبية متقدمة ودقيقة لـ 2.2 مليون مواطن بتكلفة 19 مليار جنيه مصري. وشدد الوزير على التزام الحكومة المصرية باستمرار هذا المشروع لتخفيف العبء عن المرضى وتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة.

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