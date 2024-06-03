توزيع 28 ألف كيلو لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في كفرالشيخ

أعلنت جمعية "الأورمان" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عن استكمال نشاطها الموسمي في توزيع لحوم الأضاحي على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع محافظة كفرالشيخ، حيث تم توزيع 28 ألف كيلو لحوم أضاحي و95 عجلًا بلديًا ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في المحافظة.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفرالشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

دعم الأسر الأكثر احتياجًا

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، أن المديرية تستهدف من خلال مشروع "صك الأضحية" بالتعاون مع جمعية "الأورمان"، الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة كفرالشيخ ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الغاية من الأضحية هي إدخال الفرحة على المُضحِّي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفي الوقت ذاته إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية.

وأوضح، أن الذبح سوف يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بكفرالشيخ وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد في القرى الأكثر احتياجًا في كفرالشيخ من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأضاف أن الكمية المُخصصة من اللحوم المستوردة 28 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعايا لأهالي محافظة كفرالشيخ وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال أيام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.