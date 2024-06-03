الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توزيع 28 ألف كيلو لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في كفرالشيخ

لحوم أضاحي
لحوم أضاحي

أعلنت جمعية "الأورمان" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عن استكمال نشاطها الموسمي في توزيع لحوم الأضاحي على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع محافظة كفرالشيخ، حيث تم توزيع 28 ألف كيلو لحوم أضاحي و95 عجلًا بلديًا ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في المحافظة.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفرالشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

دعم الأسر الأكثر احتياجًا

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، أن المديرية تستهدف من خلال مشروع "صك الأضحية" بالتعاون مع جمعية "الأورمان"، الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة كفرالشيخ ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الغاية من الأضحية هي إدخال الفرحة على المُضحِّي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفي الوقت ذاته إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية.  

txt

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

وأوضح، أن الذبح سوف يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بكفرالشيخ وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد في القرى الأكثر احتياجًا في كفرالشيخ من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.  

وأضاف أن الكمية المُخصصة من اللحوم المستوردة 28 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعايا لأهالي محافظة كفرالشيخ وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال أيام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.

لحوم أضاحي عجل بلدي محافظة كفر الشيخ عيد الأضحى جمعية الأورمان

مواد متعلقة

الطالبات يتصدرن أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ (التفاصيل الكاملة)

احصل عليها الأن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ على الدستور

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفرالشيخ بنسبة نجاح 86.5%

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ

خلال ساعات.. احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ من خلال الرابط

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي بكفر الشيخ.. فتح باب القبول رسميًا

خلال عهد الرئيس السيسي.. إنجازات القطاع الصحي "تتحدث عن نفسها" في كفر الشيخ

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

زيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا للفرد شهريًا.. القرار مرهون بهذا الأمر

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل