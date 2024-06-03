الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأحد.. البابا تواضروس يبدأ زيارته إلى الفيوم لمدة يومين

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يبدأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، زيارته الى الفيوم الأحد المقبل، ويقوم قداسة البابا خلال الزيارة بترؤس الاحتفال الذي تقيمه مطرانية الأقباط  الأرثوذكس بمحافظة الفيوم،  بمناسبة  عيد نياحة القديس الأنبا أبرآم لعام 2024 م.,

البابا تدشين كنيسة جديدة خلال زيارته إلى الفيوم

 وقالت مصادر كنسية في تصريحات خاصة، أنه من المقرر ان يزور قداسة البابا دير العزب المعروف باسم دير الأنبا إبرام،  ويكون في استقباله وقت الزيارة الانبا ابرام، مطران ورئيس أديرة الفيوم الى جانب عددا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر .


ولفتت المصادر الكنسية، أنه من المقرر أن يترأس قداسة البابا تدشين كنيسة جديدة خلال زيارته الى الفيوم ، ويبدأ الاحتفال باستقبال الدير الزائرين والرحلات من داخل الإيبارشية وخارجها لحضور صلوات العشيات والقداسات الإلهية يوميًا في الفترة من اليوم الأحد 2 يونيو وحتي السبت 8  من نفس الشهر.

 موعد الاحتفال بعيد القديس الأنبا إبرام


وكان قد أعلن الأنبا ابرام مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالفيوم،عن موعد الاحتفال بعيد القديس الأنبا ابرام  بديره والاحتفالات السنوية المقامة به.

وأشار مطران الفيوم في تصريحات له، إلى أنه تُقيم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم الإحتفال السنوي بعيد نياحة القديس الأنبا أبرآم بديره بالعزب - الفيوم فى الفترة من الأحد 2 يونيو حتى الإثنين 10 يونيو 2024.

وأوضح أن الاحتفالات تشمل استقبال الدير للزائرين والرحلات من داخل الإيبارشية وخارجها لحضور صلوات العشيات والقداسات الإلهية يوميًا في الفترة من الأحد 2 يونيو وحتي السبت 8 يونيو 2024م.

كما  يعتذر الدير عن استقبال أية زيارات جماعية أو فردية (بدون دعوات )، يومي الأحد 9 يونيو والإثنين 10 يونيو 2024م، مع عدم توقع قبول أية استثناءات في هذا الأمر.

البابا تواضروس زيارته الى الفيوم قداسة البابا مطرانية الأقباط الأرثوذكس حافظة الفيوم

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