1.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالقاهرة

وجَّه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية المُدرجة قبل انتهاء العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة في تنفيذ ما تبقى من مشروعات الخطة، لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة، وإسهامها في نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تنفيذ استثمارات خلال خطة هذا العام تجاوزت مليار و575 مليون جنيه لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة في مجالات الرصف، والإنارة، وتطوير المراكز التكنولوجية لتقديم مستوى من الخدمات للمواطنين عالى الجودة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تنفيذ أعمال رصف للشوارع (أسفلت وانترلوك) بمتوسط أطوال بلغت ما يقارب ٢٦٨ كم٢ فى أحياء القاهرة باستثمارات بلغت ٧٧٠ مليون جنيه، كما تم رفع كفاءة الإنارة بالشوارع باستثمارات بلغت ١٩٧ مليون جنيه ضمت إحلال وتجديد وتركيب أعمدة جديدة تقارب ٢٨ ألف عمود إنارة بالمحاور الرئيسية الجديدة بكل مناطق القاهرة.