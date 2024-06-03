الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

1.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالقاهرة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

وجَّه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية المُدرجة قبل انتهاء العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة في تنفيذ ما تبقى من مشروعات الخطة، لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة، وإسهامها في نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تنفيذ استثمارات خلال خطة هذا العام تجاوزت مليار و575 مليون جنيه لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة في مجالات الرصف، والإنارة، وتطوير المراكز التكنولوجية لتقديم مستوى من الخدمات للمواطنين عالى الجودة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تنفيذ أعمال رصف للشوارع (أسفلت وانترلوك) بمتوسط أطوال بلغت ما يقارب ٢٦٨ كم٢ فى أحياء القاهرة باستثمارات بلغت ٧٧٠ مليون جنيه، كما تم رفع كفاءة الإنارة بالشوارع باستثمارات بلغت ١٩٧ مليون جنيه ضمت إحلال وتجديد وتركيب أعمدة جديدة تقارب ٢٨ ألف عمود إنارة بالمحاور الرئيسية الجديدة بكل مناطق القاهرة.

الخطة الاستثمارية العام الجاري العام المالي الجاري محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظ القاهرة: غرامة تصل لـ10 آلاف جنيه لمن يذبح الأضاحى بالشارع

محافظ القاهرة: انتظام صرف الخبز المدعم دون شكاوى.. وتكثيف الحملات على المخابز

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

زيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا للفرد شهريًا.. القرار مرهون بهذا الأمر

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل