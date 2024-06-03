أنسو فاتى يتحدث عن تجربته فى الدورى الإنجليزى وخططه مع فليك وبرشلونة

تحدث النجم الإسباني أنسو فاتي، لاعب برشلونة والمُعار إلى برايتون الإنجليزي، عن عودته إلى صفوف الفريق الكتالوني مجددًا.

وكان أنسو فاتي مُعارًا إلى صفوف برايتون لمدة موسم، ولكنه لم يُقدم الأداء المنشود منه، ليعود مجددًا إلى فريق برشلونة، ويستعد للعب تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد هانز فليك.

أنسو فاتي يكشف عن تجربته في الدوري الإنجليزي

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حوارها مع أنسو فاتي، قائلًا: "أنا في حالة جيدة جدًا الآن، لقد كان موسمًا تعلمت فيه الكثير من الأشياء".

وتابع: "الدوري الإنجليزي تنافسيًا بشكل كبير، لذلك كان من دواعي سروري اللعب في برايتون".

واستمر: "الآن عدت إلى النادي ومع عائلتي، والحقيقة هي أنني سعيد جدًا بذلك".

وعن تجربته في الدوري الإنجليزي، قال فاتي: "إنه دوري قوي وتنافسي ومتطلب للغاية، ومُثير للاهتمام، يمكن لأي فريق أن يهزمك في كل مباراة".

وواصل: "لقد تعلمت أشياء كثيرة من زملائي والنادي، كانت أول مرة أغادر فيها إسبانيا وكانت تجربة رائعة، الدوري الإنجليزي واحدًا من أفضل الدوريات في العالم".

وأوضح: "اللعب في الدوري الإنجليزي يجعلك تتحسن في كل شيء؛ لأنه يتطلب جهدًا بدنيًا عاليًا، وهناك أساليب عمل جديدة، لقد تلقيت العديد من الدروس حقًا خلال الفترة الماضية".

أنسو فاتي يتحدث عن خططه مع برشلونة وهانز فليك

وعن خططه المقبلة مع برشلونة، أجاب أنسو فاتي: "عندما وصلت إلى برشلونة كان عمري 10 سنوات فقط، لذلك حلمي دائمًا هو النجاح هنا".

وواصل: "الآن عمري 21، ويجب الاستمرار في التطور تحسين أدائي وتقديم أفضل ما لدي، لدي أمل في النجاح مع برشلونة وإعادة كل الحب والدعم والتشجيع الذي أتلقاه من الجماهير، هذا يمنحني الحافز ويدفعني لمواصلة القتال من أجل هذا النادي".

وعن حالته البدنية، قال فاتي: "إنها جيدة بنسبة 100%، أقضي ساعات طويلة في صالة الألعاب الرياضية، لست مُصابًا، ولعبت الموسم الماضي بأكمله ولم أفوّت أي مباراة، كنت مستعدًا وقاتلتُ حتى اللحظة الأخيرة".

وبسؤاله عن المدرب هانز فليك، قال فاتي: "لقد قابلته في برايتون، جاء لزيارة النادي، أتمنى له الأفضل، جاء إلى أفضل نادٍ في العالم، وأنا متأكد من أنه سيقدم أداءً جيد جدًا".

ماذا قدم أنسو فاتي في مسيرته الكروية؟

جدير بالذكر أن أنسو فاتي، صاحب الـ21 عامًا، يُجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي الأيسر، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع برشلونة في يونيو 2027.

وكان أنسو فاتي قد تم تصعيده للفريق الأول لنادي برشلونة في سبتمبر 2020، ولعب منذ ذلك الحين في 112 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 29 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وخلال فترة إعارته لبرايتون، شارك أنسو فاتي في 27 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا.