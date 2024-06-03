الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لليوم الثانى على التوالى.. توزيع خطابات الندب على المشاركين بأعمال الثانوية العامة

جريدة الدستور

تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لليوم الثاني على التوالي، توزيع خطابات ندب الثانوية العامة على المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، بجميع محافظات الجمهورية.


وتفتح وزارة التربية والتعليم باب تلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة بداية من غدٍ الثلاثاء، ولمدة يومين ستنتهي يوم الخميس المقبل.


يأتي ذلك استعدادًا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل يومي الإثنين والأربعاء بجميع أنحاء الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد وموعد تطبيقه

تعليمات لامتحانات الثانوية العامة 


وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر عدة تعليمات بشأن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، المقرر انطلاقها في يوم ١٠ يونيو الجاري للمواد خارج المجموع، و٢٢ يونيو للمواد الأساسية في جميع أنحاء الجمهورية.


وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:


١) 745086 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 1981 لجنة.


٢) وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة "تأكدوا من صحة البيانات".


٣) سحب جميع امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة.


٤) أسئلة مقالية الثانوية العامة تستهدف تعويد الطالب على إنتاج إجابة.

٥) لا يعتد بالإجابة في بوكليت أسئلة الثانوية العامة.


٦) فتح لجان الامتحانات الساعة الثامنة ونصف.

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بنك أسئلة الثانوية العامة.. لن يخرج عنها الامتحان


٧) إذا وجد الطالب أي خطأ في رقم الجلوس عليه التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة.

٨) أبلغنا الجهات الأمنية بأسماء جروبات الغش الإلكتروني.

٩) لا انقطاع للتيار الكهربائي أثناء عقد لجان الثانوية العامة.

١٠) حوكمة تحويلات طلاب الثانوية العامة.

١١) تعريب مواد اللغات لطلاب الثانوية العامة هذا العام.

١٢) ٤ مسارات بنظام الثانوية العامة الجديدة وإلغاء التشعيب.

١٣) الغشاش لا يحرم من الامتحانات لحين البت في أمره.

١٤) كاميرات مراقبة بجميع لجان الثانوية العامة متصلة بغرفة عمليات الوزارة.

١٥) إجراء حركة تغييرات عقب نتيجة الثانوية العامة.

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