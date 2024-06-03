الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صبحى: دعم المنتخب واجب وطنى.. وتم تخفيض سعر تذكرة مباراة مصر وبوركينا

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة ومحمد صلاح

صرح أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بأنه لا بد من دعم الجهاز الفني لـ المنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن واللاعبين، لحسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم القادم 2026. 

وقال  صبحى، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج "10 و10" مع محمد الليثي عبر "أون تايم سبورت إف إم" على موجات 93.7: "الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن واللاعبون تم عقد جلسة معهم والكشف عن جاهزيتهم لمواجهة بوركينا فاسو المقبلة، واقتربت تذاكر المباراة من النفاد أيضًا، حيث أتابع هذا الأمر بشكل يومي وأشكر شركة تذكرتي على تخفيض سعر تذكرة مباراة مصر وبوركينا فاسو عن مباريات الأندية".

صبحي: نطور حاليًا مدربي المنتخبات الوطنية

وأضاف: "قمنا بعمل مشروع ضخم لتأهيل جميع مدربي المنتخبات الوطنية وتطويرهم خلال السنوات المقبلة، والبحث عما هو جديد فى عالم كرة القدم"، موضحًا أن المشروع القومي لتطوير مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم يُعد أحدث المشروعات التي تم ابتكارها من البحوث التطويرية بالوزارة على تدريب وتنمية وإعداد وتأهيل المدربين، بما يكفل الارتقاء بمستواهم وفق أحدث التقنيات والتكتيكات وطرق اللعب وغيرها من البرامج البدنية والفنية، وفقًا للأسس العلمية المقررة في هذا الشأن، وصولًا للحصول على الرخصة التدريبية المعتمدة دوليًا، بما ينعكس على تطور نتائج المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل. 

خطاب رسمي لـ اتحاد الكرة لحل أزمة فيتوريا 

واختتم أشرف صبحي حديثه، قائلًا: "قمت بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا والحديث مع رئيس الجبلاية، لبحث أزمة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، ورفضت حديثه عن مصر بهذا الشكل في الإعلام الخارجي وبحث حل هذه الأزمة".

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