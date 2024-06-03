الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدبولي يشهد فيلما قصيرا عما قدمه المعرض والمؤتمر الطبى خلال 2022-2023

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

عرض  المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث، فيلما قصيرا عما قدمه المعرض والمؤتمر الطبي خلال 2022 - 2023.

ويحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويعد مؤتمر "صحة إفريقيا" Africa Health ExCon 2024 الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في إفريقيا، بما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى إفريقيا.

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