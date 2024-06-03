1342 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1342 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكل أنحاء الجمهورية.

يساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بوجودها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.