موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر.. كيف تتجنب أثار درجات الحرارة المرتفعة؟

يبحث الكثيرون عن موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر، وخاصة للمواطنين، قبل نزولهم للعمل والامتحانات، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر من حالة الطقس في مصر خلال الأسبوع الحالي، حيث ستشهد البلاد المصرية استمرارا للموجة شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء، وخاصة المدن الساحلية والصعيد، ويرصد الدستور في التقرير التالي موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر.

درجات الحرارة اليوم الأثنين

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 3 يونيو 2024:

القاهرة الكبرى: الدرجة العظمى 37، الصغرى 24.

الإسكندرية: الدرجة العظمى 30، الدرجة الصغرى 22.

العلمين الجديدة: الدرجة العظمى 31، الصغرى 21.

أسوان: العظمى 45، الصغرى 29.

الوادي الجديد: الدرجة العظمى 43، الصغرى 29.

أبو سمبل: العظمى 43، الدرجة الصغرى 30.

شرم الشيخ: الدرجة العظمى 40، الصغرى 27.

طابا: العظمى 36، الدرجة الصغرى 23.

موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

من المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل تحسن ملحوظ وتراجع في درجات الحرارة، حيث يشهد الأسبوع الجاري، ارتفاع كبير في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، مع احتمال إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق ومنها شمال سيناء، وجنوب سيناء وبعض محافظات الصعيد، أما عن حالة البحر المتوسط فسوف تكون بين الخفيفة إلى المعتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح ما بين (1: 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فسوف تكون بين المعتدلة إلى المضطربة مع ارتفاع الموج فيه سيتراوح بين( 2 إلى 3) متر والرياح السطحية شمالية غربية.

نصائح للمواطنين لتجنب الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة