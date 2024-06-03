الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر.. كيف تتجنب أثار درجات الحرارة المرتفعة؟

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

يبحث الكثيرون عن موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر، وخاصة للمواطنين، قبل نزولهم للعمل والامتحانات، حيث حذرت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر من حالة الطقس في مصر خلال الأسبوع الحالي، حيث ستشهد البلاد المصرية استمرارا للموجة شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء، وخاصة المدن الساحلية والصعيد، ويرصد الدستور في التقرير التالي موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر.

12 نصيحة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

درجات الحرارة اليوم الأثنين

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 3 يونيو 2024: 

القاهرة الكبرى: الدرجة العظمى 37، الصغرى 24.

الإسكندرية: الدرجة العظمى 30، الدرجة الصغرى 22.

العلمين الجديدة: الدرجة العظمى 31، الصغرى 21.

أسوان: العظمى 45، الصغرى 29.

الوادي الجديد: الدرجة العظمى 43، الصغرى 29.

أبو سمبل: العظمى 43، الدرجة الصغرى 30.

شرم الشيخ: الدرجة العظمى 40، الصغرى 27.

طابا: العظمى 36، الدرجة الصغرى 23.

موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

من المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل تحسن ملحوظ وتراجع في درجات الحرارة، حيث يشهد الأسبوع الجاري، ارتفاع كبير في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، مع احتمال إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق ومنها شمال سيناء، وجنوب سيناء وبعض محافظات الصعيد، أما عن حالة البحر المتوسط فسوف تكون بين الخفيفة إلى المعتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح ما بين (1: 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فسوف تكون بين المعتدلة إلى المضطربة مع ارتفاع الموج فيه سيتراوح بين( 2 إلى 3) متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

"الصيف بيخبط على الباب".. الأرصاد: ارتفاع كبير فى درجات الحرارة غدًا مع نشاط للرياح

نصائح للمواطنين لتجنب الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة

  • شرب السوائل بانتظام للحفاظ على الترطيب.
  • استخدام واقيات الشمس لحماية البشرة من الإشعاعات الضارة.
  • تغطية جلد مقاعد السيارة لتقليل درجة حرارتها.
  • البقاء في أماكن ذات ظل خلال فترات الظهيرة.
  • ارتداء ملابس خفيفة لتسهيل تبخر العرق وتبريد الجسم.
  • الاستحمام بالماء البارد أو الدافئ لتهدئة الجسم وتخفيف الحرارة.
انتهاء الموجة الحارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الإسكندرية ابو سمبل العلمين الجديدة

مواد متعلقة

تعرف على موعد انتهاء الموجة الحارة وتوقعات الأرصاد عن حالة الطقس غدا

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

تقارير عبرية تكشف أسرار اقتراح بايدن لهدنة غزة.. ماذا حدث قبل الخطاب؟

نتنياهو: اتفقنا فى حكومة الحرب على تدمير حماس واستعادة المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل