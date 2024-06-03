الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنوفية: تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لمخابز بلدية

جانب من الحملات التفتيشية
جانب من الحملات التفتيشية

أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على استمرار جهود الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية بنطاق المحافظة، للتأكد من انتظام العمل وإنتاج خبز مطابق للمواصفات التموينية وفقًا للقرارات الوزارية الجديدة تحقيقًا للصالح العام.

وشنت الوحدات المحلية بمراكز منوف والشهداء وتلا حملات تفتيشية مكبرة للمرور المفاجئ على المخابز البلدية، تمكنت من تحرير 94 محضر نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة خلال يوم واحد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

ووجَّه محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على المخابز، مؤكدًا على متابعته اللحظية نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، لضمان إحكام الرقابة والالتزام بالقرارات التموينية الصادرة، مشددًا على استمرار تلك الحملات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.

وعلى صعيد آخر منفصل، وتنفيذًا لتكليفات اللواء إبراهيم أبوليمون، تم تفقد الأعمال الإنشائية لكوبري السيارات أمام الدير (إنشاء جديد) أعلى خط سكة حديد كفر داود– السادات، والذي يربط الطريق الإقليمي بمنطقة اليافطة والطريق الصحراوى، بطول 400 م، وبتكلفة 5،5 مليون جنيه بمركز ومدينة السادات.

كما تمت متابعة أعمال الرصف والتطوير بشارع طه حسين المتفرع من شارع صلاح الدين بطول 300م بداية من تقاطع شارع التأمينات وحتى تقاطع صلاح الدين الغربي، وكذا وضع طبقة الـMco اللاصقة بشارعي أبوزيد والجلاء تمهيدًا لأعمال الرصف النهائية بمركز ومدينة أشمون، وذلك في إطار المتابعة الدورية لكل المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها، وخاصة خطة التطوير ورفع كفاءة الطرق وإنشاء المحاور والكباري التي تستهدف تخفيف الضغوط المرورية وتسهيل حركة التجارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظة المنوفية محافظ المنوفية حملات تفتيشية منوف والشهداء وتلا تحرير ٩٤ محضر

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