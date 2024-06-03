الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكشف الطبى بالمجان على 1160 مواطنًا فى قافلة طبية بدمياط

قافلة طبية
قافلة طبية

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ  دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى أطلقتها إدارة القوافل بمديرية الصحة فى مستهل خطة شهر يونيو ٢٠٢٤ على  مدار يومى الجمعة والسبت بقرية أبوسعادة الصغرى بمركز كفرسعد.
 

وأشار البيان إلى أن القافلة تضمنت ١١ عيادة طبية و٣ عيادات تخصصية تردد عليها ١١٦٠ مواطنًا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتم تحويل ١٠ حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار ٤ قرارات علاج على نفقة الدولة، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر بمبادرة افحص واطمن لعدد ١٢٢ حالة، وفحص ٣٤ حالة بالأشعة، و٢٢ حالة أخرى بالسونار، وإجراء ١٥٥ تحليلًا بمعمل الدم، و٤٠ تحليلًا بمعمل الطفيليات، كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٥٣ مواطنًا.

 

يشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان،  وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تتضمن ١٢ عيادة متنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعملًا ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.
 

وأعلنت مديرية الصحة في دمياط عن ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" بتقديم الخدمة لأكثر من ٤٠٠٠ منتفعة بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتعليمات الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، وإشراف الدكتورة تسنيم مايلو مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.
 

واختتمت الفرق الطبية بمحافظة دمياط فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي".

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