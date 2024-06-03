رابط نتيجة الصف الاول الثانوي العام 2024 بالرقم القومي

نتيجة الصف الاول الثانوي العام، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات الدلالية من طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام، عبر محركات البحث جوجل كما يتساءلون عن كيفية الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد إعلانها رسميًا، السبت الماضي.

نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2024

مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اتاحت نتائج طلاب الصف الأول الثانوي بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، إلكترونيًا، عبر موقعها الرسمي.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الجيزة 2024

واكدت المديرية، انه الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي العام 2024 بالرقم القومي ورقم الجلوس، للطلاب، وللحصول على النتيجة بالرقم القومي والجلوس الدخول عبر الرابط التالي: هنا.

واعلنت المديرية، إعلان النتيجة السبت الماضي، فور انتهاء أعمال التصحيح واعتماد النتيجة، وإمكانية الحصول عليها الكترونيا وبالمدارس.

أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، اختتمت لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، والشهادة الإعدادية، يوم الخميس الماضي الموافق 23 مايو 2024، وذلك وفق المواعيد التى حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد الامتحانات.

إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وانتهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للطلاب بجميع المراحل، إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، وفي كشوف واضحة داخل المدارس؛ للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

واتاحت المديرية، عمل تظلمات من النتائج للطلاب من نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك اتباع الخطوات والإجراءات ان يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من درجاتها وسداد الرسوم المقررة، وان يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

وبعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته، وفى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.