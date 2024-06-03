وزير الخارجية الإسبانى يثمن الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار فى غزة

ثمن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.

وأكد ألباريس، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، أن هناك توافقا كبيرا بين مصر وإسبانيا لتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

سبل ضمان إعادة فتح الممرات البرية لإيصال المساعدات

وأشار وزير الخارجية الإسباني، إلى أنه ناقش مع نظيره المصري سبل ضمان إعادة فتح الممرات البرية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وشدد وزير الخارجية الإسباني، على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.