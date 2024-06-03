الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقابة الصحفيين تكرم الزميل السيد السعدنى

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرمت نقابة الصحفيين الزميل السيد السعدني باعتباره أحد رواد المهنة وساهم بخبراته وتجاربه على مدار عدة سنوات، في الارتقاء بالمهنة ونقل تجاربه للأجيال اللاحقة له.

وقام كل من النقيب خالد البلشي نقيب الصحفيين وعضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين أيمن عبدالمجيد بتكريم الزميل وإهدائه شهادة شكر وتقدير لما بذله خلال سنوات العطاء.

يذكر أن الزميل السيد السعدني يعد أحد رواد محرري البرلمان المصري، وسبق أن قام بتغطية العديد من المصادر منها جامعة الدول العربية ووزارات عديدة منها الأوقاف والتعليم العالي والتربية والتعليم وغيرها من الوزرات والمصادر المختلفة.

ونال الزميل العديد من شهادات التقدير من مؤسسات المجتمع المدني ومن أكاديمية ناصر العسكرية ومن معهد الأهرام للصحافة والعديد من المؤسسات.

مناقشة الموازنة العامة 

على صعيد آخر، افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم ومن المقرر ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس مناقشة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025.

واستعرض النائب فخري الفقي، بجلسة الأمس تقرير لجنة الخطة والموازنة متضمنًا عددًا من التوصيات، بناءً على المناقشات التي تمت في كل قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة للدولة.

وشهدت الجلسة أيضًا هجومًا حادًا على الحكومة بسبب الدعم، لاسيما فيما يتعلق بملف الخبز وارتفاع أسعاره في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم الإثنين، استكمال المناقشة، ويعقبها التصويت النهائي على مشروعات القوانين الخاصة بالموازنة العامة، ليتم بدء العمل بها في 1 يوليو المقبل.

نقابة الصحفيين أعضاء نقابة الصحفيين احتفالية نقابة الصحفيين رواد المهنة

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