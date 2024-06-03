تفاصيل احتفال نجوم الأوبرا بذكرى ثورة 30 يونيو على المسرح الكبير

تحت عنوان "ثورة شعب".. تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية ضخمة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، يحييها نجوم الأوبرا بمشاركة الفرقه الموسيقيه قيادة المايسترو الكبير دكتور مصطفى حلمى، وذلك يوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا.

نجوم الأوبرا يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو على المسرح الكبير

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة والنصف مساءً، وتضم الاحتفالية نخبة مختارة من المؤلفات الوطنية والرومانسية الشهيرة منها موسيقى الضوء الشارد، طير بينا ياقلبى، لولا الملامة، حبايب مصر، مشربتش من نيلها، بلدى، طوبة فوق طوبة، تسلم ايدينك، يا مصر يا أم الأمم، ع الدوار، بهية، أوبريت الحدود، أوبريت لو كنا بنحبها، بالأحضان، وغيرها.

أداء كل من نجوم الأوبرا وهم أشرف وليد، أحمد سعيد، محمد حسن، أحمد عفت، محمد متولى، مؤمن خليل، أحمد عصام، غاده آدم،حنان عصام، مى حسن، إيناس عز الدين، منار سمير، فرح الموجى.



أسعار تذاكر حفل ذكرى 30 يونيو بالأوبرا

ومن المتوقع أن يرفع المسرح الكبير لافتة "كامل العدد" خلال الحفل، خاصة أن نفدت نسبة كبيرة من التذاكر فور طرحها، مما يؤكد المكانة المميزة التي تتمتع بها الأوبرا لدى الجمهور باعتبارها نافذة على الإبداع الجاد في مختلف الثقافات، وانقسمت أسعار التذاكر إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 360 جنيهًا، والثانية بقيمة 260 جنيها، أما الثالثة والأخيرة بـ210 جنيهات.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور الحفل وهي :

ـ دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق اي مصادر اخرى غير ذلك.

ـ تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

ـ عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصريه ويلزم ارتداء البدلة كاملة جاكيت وكرافتة.

ـ غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير.

ـ لا يوجد استرجاع او استبدال التذاكر.

ـ يتم غلق أبواب قاعة العرض و غير مسموح بالدخول نهائيا إلا بعد الإستراحة.

وتواصل دار الأوبرا المصرية، إقامة فعاليات فنية وثقافية متنوعة بهدف دعم وتعزيز التراث ونشر ألوان الإبداع الجاد ورعاية الموهوبين والنابغين الى جانب مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية.