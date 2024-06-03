الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فيلم "معبر رفح" على شاشة "الوثائقية" خلال يونيو

الفيلم الوثائقي معبر
الفيلم الوثائقي معبر رفح

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه الفيلم الوثائقي "معبر رفح"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية" خلال شهر يونيو الجاري.

تفاصيل الفيلم الوثائقي "معبر رفح" 

يوثق الفيلم قصة معبر رفح الذي شغل العالم كله؛ باعتباره الشاهد على قصص العابرين والجرحى والمصابين من الشعب الفلسطيني، وموقف الدولة المصرية الراسخ في دعم القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها. يقدم الفيلم أيضًا قصة نشأة معبر رفح بين الأراضي المصرية والفلسطينية، وتاريخ ترسيم الحدود الشرقية لمصر، التي كانت- ولا تزال- شاهدةً على بطولات الجيش المصري في الدفاع عن الأراضي المصرية. وتظهر خلال الفيلم شهادات حصرية لمواطنين فلسطينيين يكشفون جرائم الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، ويردون على الأكاذيب الإسرائيلية التي تحاول التشكيك في نزاهة الموقف المصري.

أفلام الوثائقية في شهر يونيو

وتعرض القناة الوثائقية خلال شهر يونيو مجموعة متميزة من الأعمال الوثائقية ذات الطابع الخاص ومنها:

"التابعي.. أمير الصحافة"

وتعرض القناة الوثائقية خلال شهر يونيو، الفيلم الوثائقي "التابعي.. أمير الصحافة".

ويوثق الفيلم سيرة أحد أهم رموز الصحافة المصرية في القرن العشرين، وهو الصحفي الكبير محمد التابعي، الذي لُقب بـ"أمير الصحافة"، حيث يتطرق إلى مراحل حياته المختلفة، بدءًا من الميلاد والطفولة، مرورًا بمراحل تشكله وتكوينه في مقتبل عمره، ويسلط الضوء على أهم التجارب الصحفية التي أسهم في تأسيسها ونجاحها. كما يستعرض عددًا من أهم المعارك الصحفية التي خاضها "التابعي" خلال فترة الحكم الملكية حتى قيام ثورة يوليو 1952، ودوره في توثيق الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر في النصف الأول من القرن العشرين من خلاله علاقاته الواسعة في الأوساط السياسية والفنية.

الموسم الثاني من سلسلة "الأعيان"

كما تعرض الموسم الثاني من السلسلة الوثائقية "الأعيان"، ويوثق الموسم الثاني من السلسلة سيرة عددٍ من كبار عائلات المجتمع المصري خلال النصف الأول من القرن العشرين، ممَّن أدوا أدوارًا شديدة التأثير في مختلف المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية. كما تُسلط السلسلة الوثائقية الضوء على واقع الحياة في مصر خلال تلك الفترة على الأصعدة كافة، من خلال وثائق وشهادات تظهر لأول مرة، ومشاهد درامية أُنتجت خصيصًا لهذه السلسلة. جدير بالذكر أن إنتاج وعرض الموسم الثاني من السلسلة الوثائقية "الأعيان" يأتي استكمالًا لنجاح الموسم الأول منها.

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