الأنبا باخوم يترأس قداس ختام الشهر المريمي بعين شمس

ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، قداس ختام الشهر المريمي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بعين شمس.

شارك في الصلاة الأب كيرلس نظيم، راعي الكنيسة، والشماس الإكليريكي مينا زكي، حيث سبق القداس الإلهي صلاة المسبحة الوردية.

عظة الذبيحة الإلهية

وألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "فقامت مسرعة"، مؤكدًا إننا عندما نمتلئ من الله، نستطيع أن نساعد الآخرين، قائلًا: كل شخص يجب عليه أن يبحث عن اليصابات في حياته، لكي يقدم لها الخدمة.

تضمن القداس الإلهي أيضًا التطواف الاحتفالي بتمثال السيدة العذراء، مع تلاوة بعض الترانيم المريمية، كما أعلن الأب المطران عن تعيين الشماس مينا زكي، شماسًا بالكنيسة، لاكتساب الخبرات الرعوية.

كنيسة سلطانة الملائكة بالطويرات تستقبل رفات القديس فرنسيس الآسيزي

وايضا تحت رعاية نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، استقبلت صباح اليوم، كنيسة سلطانة الملائكة، بالطويرات، رفات القديس فرنسيس الآسيزي.

تضمنت الزيارة الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب ليفيو كريشي، الخادم الإقليمي لإقليم توسكانا، بإيطاليا، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بالإضافة إلى محبي القديس فرنسيس الآسيزي.

تضمنت الزيارة أيضًا التطواف الاحتفالي بالرفات المقدس، للتبرك منه، كما أهديت كنيسة سلطانة الملائكة، بالطويرات تمثالًا صغيرًا للقديس فرنسيس الآسيزي.

وكان قد ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس ختام الشهر المريمي، وذلك بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

شارك في الصلاة القمص فرنسيس نوير، والأب عماد كميل، راعيا الكنيسة، حيث سبق القداس الإلهي صلاة المسبحة الوردية، كما ألقى صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية حول "زيارة القديسة مريم إلى أليصابات لخدمتها"، خاصة الصلاة المريمية (صلاة السلام الملائكي).