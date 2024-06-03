الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد انتهاء الموجة الحارة بالمحافظات

طقس حار
طقس حار

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تتأثر بكتل وتيارات هوائية من مناطق صحراوية عالية في درجة حرارتها، معقبًا: "تزداد درجة حرارتها مع مرور الوقت".

وأضاف القياتي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي يمنع تكون السحب، لافتًا إلى أن الأجواء مشمسة طوال اليوم مع وجود رياح حارة في المرتفع الجوي.

درجات الحرارة بالمناطق الجنوبية

ونوه عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأن المناطق الجنوبية ستصل درجات الحرارة بها إلى 44 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، متابعًا: "من الغريب طول مدة موجة ارتفاع درجات الحرارة، فمن المفترض أن تستمر 3 أيام، لكن الموجات الحالية في فصل الربيع طويلة على عكس الشائع". 

ولفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار تلك الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، موضحًا أن الخرائط الجوية تتحدث عن ارتفاع أكبر لدرجات الحرارة بحلول نهاية الأسبوع الجاري، حيث تصل في القاهرة إلى 39 درجة مئوية.

الأرصاد الموجة الحارة هيئة الأرصاد الجوية مصر رياح الطقس درجات الحرارة

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