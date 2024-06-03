رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد منشآت فرع الجامعة في إنجامينا بتشاد

تفقَّد الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور علي محمد عبدالمحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أحمد عبدالله، زكى المنسق العام للفرع بانجمينا، المنشآت الجديدة لفرع جامعة الإسكندرية بمنطقة توكرا - إنجامينا، حيث كان يرافقهم الدكتور محمد صالح دوسة رئيس جامعة انجمينا، ونواب الجامعة وأعضاء هيئة تدريس.

خلال الجولة أشاد رئيس الجامعة بما تم إنجازه بالفرع، وتأسيسه على أعلى مستوى بدعم وتمويل الدولة المصرية، ليكون فرعًا رائدًا على مستوى دولة تشاد ومنطقة وسط وغرب إفريقيا، ويتواكب مع مستجدات العملية التعليمية والبرامج الجديدة المقرر تدشينها بالفرع.

إنشاء مزرعة بحثية زراعية

وأشار رئيس الجامعة إلى الاتفاق على تخصيص جزء من أرض الفرع لإنشاء مزرعة بحثية زراعية وحيوانية تعليمية ويكون لها دور إنتاجي وتصنيعي زراعي وحيواني وتسهم في تنمية الثروة الحيوانية والجوانب الزراعية والصناعية المرتبطة بأنشطتها.

كما سيتم في الفرع إنشاء مركز طبي تخصصي في تخصصات العيون والنساء والتوليد والأطفال والعظام والأسنان، ويكون نواة لخدمة البرامج الطبية بالفرع، وأكد رئيس الجامعة حرص الجانبين المصري والتشادي على تحقيق شراكة بصورة حقيقية، ليكون الفرع منارة للعلم بدولة تشاد والدول الأفريقية المجاورة، ويوفر حزمة من الخدمات التعليمية الجيدة، ويفتح آفاق جديدة للتعليم في وسط وغرب أفريقيا ببرامج تعليمية رائده بعضها بدرجات مزدوجة مع الجامعات العالمية.

رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد منشآت فرع الجامعة

رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد منشآت فرع الجامعة