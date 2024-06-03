لليوم الثالث.. "التأمينات" تواصل صرف معاشات يونيو

تواصل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لليوم الثالث على التوالي، صرف معاشات شهر يونيو من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وكان قد وجَّه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بزيادة المعاشات في مارس الماضي بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيهًا، بهدف مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات.

ونشر الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي عدد المستفيدين من المعاشات والتأمينات وفقًا كالآتي:

- عدد المؤمن عليهم بلغ حوالي 13 مليونًا و485 ألفًا و952 شخصًا.

-ارتفع عدد أصحاب المعاشات إلى 11 مليونًا و308 آلاف و835 شخصًا.

- بلغ عدد منافذ الصرف 9 آلاف و585 منفذًا.

وفي سياق متصل، يواصل بنك ناصر الاجتماعي فتح فروعه على مستوى الجمهورية، وفقًا لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي- رئيس مجلس إدارة البنك، حيث كانت قد وجهت وزيرة التضامن بفتح الفروع استثنائيًا الجمعة الماضي، مراعاة لاحتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

منافذ الصرف

منافذ الصرف التي يحق للمستفيد الصرف منها هي:

منافذ البريد المصري.

البنوك والمحافظ الإلكترونية.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

الهواتف المحمولة.

بنك ناصر الاجتماعي.

كما أتيح لأصحاب المعاشات اختيار خدمة منافذ فوري وكارت ميزة.

مزايا

وأكدت الهيئة القومية أن هناك عددًا من المزايا يستفاد منها أصحاب المعاشات، وفقًا للمادة (3) من القانون 148 لسنة 2019، حيث يشمل نظام التأمينات الاجتماعية عدة خدمات منها:

الحق في المساعدة على توصيل المعاشات إلى المرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك حتى باب المنزل.

الحق في توفير وسائل ترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.