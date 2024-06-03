عرض "ضيوف مصر" على شاشة "الوثائقية" في يونيو الجاري

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه الفيلم الوثائقي "ضيوف مصر"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية" خلال شهر يونيو الجاري.

تفاصيل الفيلم الوثائقي ضيوف مصر

يوثق الفيلم حياة عددٍ من الأفراد والعائلات ممَّن يحملون جنسيات متنوعة، عربية وأفريقية وأوروبية، ويقيمون على أرض مصر حاليًا بعد أن اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الحروب، والاضطرابات السياسية والأمنية. يسلط الفيلم الضوء على الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياة هؤلاء الأفراد وأسرهم، وكيف جرى استيعابهم في المجتمع المصري؛ ضيوفًا مرحبًا بهم، يحظون بكل الخدمات، ولا ينظر إليهم على كونهم لاجئين أو مهاجرين. ويرصد الفيلم كذلك تفاصيل الرحلة التي قطعوها من بلادهم إلى مصر، واندماجهم في المجتمع المصري، والنجاحات التي استطاعوا تحقيقها في مجالات مختلفة.

أفلام تعرض على شاشاة الوثائقية في يونيو

وتعرض القناة الوثائقية خلال شهر يونيو مجموعة متميزة من الأعمال الوثائقية ذات الطابع الخاص ومنها :

التابعي.. أمير الصحافة

وتعرض القناة الوثائقية خلال شهر يونيو الفيلم الوثائقي "التابعي.. أمير الصحافة"،.

ويوثق الفيلم سيرة أحد أهم رموز الصحافة المصرية في القرن العشرين، وهو الصحفي الكبير محمد التابعي، الذي لُقب بـ"أمير الصحافة"، حيث يتطرق إلى مراحل حياته المختلفة، بدءًا من الميلاد والطفولة، مرورًا بمراحل تشكله وتكوينه في مقتبل عمره، ويسلط الضوء على أهم التجارب الصحفية التي أسهم في تأسيسها ونجاحها. كما يستعرض عددًا من أهم المعارك الصحفية التي خاضها "التابعي" خلال فترة الحكم الملكية حتى قيام ثورة يوليو 1952، ودوره في توثيق الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر في النصف الأول من القرن العشرين من خلاله علاقاته الواسعة في الأوساط السياسية والفنية.

الموسم الثاني من سلسلة “الأعيان”

كما تعرض الموسم الثاني من السلسلة الوثائقية "الأعيان"، و يوثق الموسم الثاني من السلسلة سيرة عددٍ من كبار عائلات المجتمع المصري خلال النصف الأول من القرن العشرين، ممَّن أدوا أدوارًا شديدة التأثير في مختلف المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية. كما تُسلط السلسلة الوثائقية الضوء على واقع الحياة في مصر خلال تلك الفترة على الأصعدة كافة، من خلال وثائق وشهادات تظهر لأول مرة، ومشاهد درامية أُنتجت خصيصًا لهذه السلسلة. جديرٌ بالذكر أن إنتاج وعرض الموسم الثاني من السلسلة الوثائقية "الأعيان" يأتي استكمالًا لنجاح الموسم الأول منها.