الصالون السياسي للمؤتمر يُناقش "الإعلام ودوره في الأمن القومي"

ينظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ اليوم صالونه السياسي السادس لعام ٢٠٢٤ بندوة عن "الإعلام ودورة المهم في الأمن القومي والانتماء" ويدير الندوة الشيخ علي فريج نائب رئيس الحزب.

ويستضيف الصالون الكاتب الصحفي الكبير عبد المحسن سلامه، رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين الأسبق،ذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بمقر الحزب في التجمع الخامس.

وقال الشيخ علي فريج نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه في إطار حرص حزب المؤتمر بالاهتمام بما يحدث على الساحة السياسية المحلية والدولية أيضا، وما تشهده من أحداث خلال الفترة الراهنة فإن الحزب حريص على توضيح أهمية دور الإعلام في توصيل ونشر الحقيقة، خاصة فيما يحدث من انتهاكات وجرائم من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء في غزة.



ومن جهته؛ قال الدكتور مجدي مرشد مقرر الصالون السياسي ونائب رئيس الحزب، إن الصالون السياسي يأتي في إطار انفتاح حزب المؤتمر على نظرائه من الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين للتشاور، وتقديم الرؤى والتصورات حول القضايا التي تهم الشارع.