الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة بني سويف تحتل المركز 944 عالميًا والعاشر محليًا طبقًا لتصنيف "RUR"

الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حصول الجامعة علي المركز 944 عالميا، والعاشر محليا للجامعات الحكومية طبقا لتصنيف(RUR) Round University Ranking، حيث يعد التصنيف نظاما عالميا لتصنيف الجامعات يقيس من خلاله أداء الجامعات، من خلال 20 مؤشرًا فريدًا و4 مجالات رئيسية للأنشطة الجامعية وهي التدريس والبحث والتنوع الدولي والاستدامة المالية.

إدارة الجامعة تعمل على تشجيع قطاع الدراسات العليا والبحوث للنهضة بالبحث العلمي

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن إدارة الجامعة تعمل جاهدة على تحسين جودة التعليم، وتشجيع قطاع الدراسات العليا والبحوث والنهضة بالبحث العلمي والعمل على جعل الجامعة جامعة بحثية.

وأشادت الدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، بجهود الباحثين في ظل رعاية الجامعة لهم وتشجيعهم على البحث العلمي ودفعهم على النشر والعمل الدائم على تحسين مخرجات التعليم والجهود المبذولة للاستدامة.

جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وفي سياق آخر، أجرى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، جولة تفقدية موسعة داخل عدد من الكليات بحرم الجامعة شملت كليات الحقوق والتجارة والإعلام، وذلك لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث بلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان هذا العام الدراسي 85 ألف طالب بكليات الجامعة المختلفة.

 التأكيد على الالتزام  الكامل بضوابط أداء الامتحانات

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام  الكامل بضوابط أداء الامتحانات وعلى رأسها عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجنة حيث يمنع القانون دخول اللجنة بالتليفون المحمول حتى ولو كان مغلقا، مؤكدًا أن مخالفة تلك التعليمات يعد إخلال بنظام الامتحان، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة عدم مشاركة المراقب أو الملاحظ في لجنة امتحان يكون له فيها أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة، مشددًا على التأمين الكامل للجان من خلال تكثيف أفراد الأمن الإداري، لضمان سير عملية الامتحانات في جو يسوده الأمن والنظام، ووضع الجداول، وأرقام الجلوس، واللوحات الإرشادية بشكل واضح للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ مناسب، كما اطمأن على توافر الخدمات الطبية.

بني سويف جامعة بني سويف الباحثين تصنيف الجامعات التصنيف الدولي

مواد متعلقة

الكشف على 1600 مريض فى قافلة طبية ببنى سويف

تحرير 23 محضرًا للمخابز البلدية في ببا ببني سويف

إزالة 16 حالة تعد بقري مركز الواسطى في بنى سويف

ضعف المياه عن قرية الحلابية وتوابعها ببني سويف وانقطاعها بالفشن وإهناسيا.. غدًا

غدا.. انقطاع المياه عن مدينة الفشن وتوابعها ببنى سويف

مستشفيات جامعة بنى سويف تستقبل 10 حالات حروق

ترشيح محافظ بنى سويف للمشاركة بأكاديمية قادة المدن العربية

محافظ بنى سويف يعتمد خرائط المناطق الواقعة خارج الأحوزة العمرانية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

زيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا للفرد شهريًا.. القرار مرهون بهذا الأمر

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل