جامعة بني سويف تحتل المركز 944 عالميًا والعاشر محليًا طبقًا لتصنيف "RUR"

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حصول الجامعة علي المركز 944 عالميا، والعاشر محليا للجامعات الحكومية طبقا لتصنيف(RUR) Round University Ranking، حيث يعد التصنيف نظاما عالميا لتصنيف الجامعات يقيس من خلاله أداء الجامعات، من خلال 20 مؤشرًا فريدًا و4 مجالات رئيسية للأنشطة الجامعية وهي التدريس والبحث والتنوع الدولي والاستدامة المالية.

إدارة الجامعة تعمل على تشجيع قطاع الدراسات العليا والبحوث للنهضة بالبحث العلمي

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن إدارة الجامعة تعمل جاهدة على تحسين جودة التعليم، وتشجيع قطاع الدراسات العليا والبحوث والنهضة بالبحث العلمي والعمل على جعل الجامعة جامعة بحثية.

وأشادت الدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، بجهود الباحثين في ظل رعاية الجامعة لهم وتشجيعهم على البحث العلمي ودفعهم على النشر والعمل الدائم على تحسين مخرجات التعليم والجهود المبذولة للاستدامة.

جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وفي سياق آخر، أجرى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، جولة تفقدية موسعة داخل عدد من الكليات بحرم الجامعة شملت كليات الحقوق والتجارة والإعلام، وذلك لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث بلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان هذا العام الدراسي 85 ألف طالب بكليات الجامعة المختلفة.

التأكيد على الالتزام الكامل بضوابط أداء الامتحانات

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام الكامل بضوابط أداء الامتحانات وعلى رأسها عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجنة حيث يمنع القانون دخول اللجنة بالتليفون المحمول حتى ولو كان مغلقا، مؤكدًا أن مخالفة تلك التعليمات يعد إخلال بنظام الامتحان، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة عدم مشاركة المراقب أو الملاحظ في لجنة امتحان يكون له فيها أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة، مشددًا على التأمين الكامل للجان من خلال تكثيف أفراد الأمن الإداري، لضمان سير عملية الامتحانات في جو يسوده الأمن والنظام، ووضع الجداول، وأرقام الجلوس، واللوحات الإرشادية بشكل واضح للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ مناسب، كما اطمأن على توافر الخدمات الطبية.