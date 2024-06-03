"فيديو جراف".. أبرز ملامح نظام الثانوية العامة الجديد

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهم ملامح نظام تطوير الثانوية العامة الجديدة.



واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، عبر إنفوجراف لها أبرز ملاح نظام الثانوية العامة الجديد.





_تعدد الفرص لتحسين أداء الطلاب في الامتحانات.

_لن يوجد تشعيب علمي أو أدبي وسيكون هناك 4 مسارات.

_كل مسار سيؤهل لقطاع معين من الكليات تشمل القطاع الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية والذكاء الاصطناعي.

_الطالب سيدرس المواد المؤهلة لكل قطاع.

_مراعاة وظائف المستقبل وسوق العمل.

وأكد الوزير، أن ملامح النظام الجديد للثانوية العامة سيتضمن تعدد الفرص لتحسين أداء الطلاب في الامتحانات، وتعدد المسارات، مشيرًا إلى أن الطالب سيدرس المواد المؤهلة لكل قطاع، بالإضافة إلى مراعاة وظائف المستقبل وسوق العمل.