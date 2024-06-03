الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توزيع 56 ألف كيلو لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في أسوان

توزيع لحوم الأضاحي
توزيع لحوم الأضاحي

أعلنت جمعية "الأورمان" عن استكمال نشاطها الموسمي في توزيع لحوم الأضاحي على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع أسوان تحت إشراف ورعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حيث تم توزيع 56 ألف كيلو لحوم أضاحي و125 عجل بلدي ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام. 

من جهته، أكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن المديرية تستهدف من خلال مشروع "صك الأضحية" بالتعاون مع جمعية الأورمان، الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة أسوان ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا.  

توزيع لحوم أضاحي في أسوان

بينما قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الغاية من الأضحية هي إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية.  

وأكد اللواء ممدوح شعبان، أن الذبح سوف يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية في مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بأسوان وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد في القرى الأكثر احتياجًا في أسوان من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.  

وأوضح مدير عام جمعية "الأورمان" أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة 56 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعايا لأهالي محافظة أسوان وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال أيام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر. 

لحوم الأضاحي توزيع اللحوم الأسر الأولى بالرعاية أسوان الاسر الغير قادرة

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