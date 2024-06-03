نادى الأسير الفلسطينى: قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا بالضفة الغربية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن أن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيا بالضفة الغربية، لترتفع الحصيلة إلى أكثر من 9000 منذ 7 أكتوبر، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

1127 انتهاكًا بحق الشعب الفلسطينى

فيما قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال والمستوطنين ارتكبوا 1127 انتهاكًا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، خلال مايو 2024.

وأوضح مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن قوات الاحتلال نفذت 906 اعتداءات، فيما نفذ المستوطنون 221 اعتداءً.