موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في محافظة المنوفية

يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، أحد أهم الأعياد الإسلامية، وتحرص وزارة الأوقاف المصرية على إعلان موعد صلاة عيد الأضحى المبارك كل عام، وذلك تسهيلًا على المواطنين لأداء هذه الشعيرة الدينية في الوقت المحدد، الدستور توضيح موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ الموافق 2024م في محافظة المنوفية، وذلك وفقًا لإعلان وزارة الأوقاف المصرية.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في المنوفية

موعد صلاة عيد الأضحى في المنوفية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ الموافق 2024م في محافظة المنوفية سيكون في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت مصر.

أماكن صلاة العيد في المنوفية

خصصت وزارة الأوقاف المصرية العديد من الساحات والمساجد في محافظة المنوفية لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن أقرب مكان لصلاة العيد إليهم من خلال موقع وزارة الأوقاف المصرية أو من خلال الاستعلام لدى مديريات الأوقاف في المحافظة.

أهمية صلاة عيد الأضحى المبارك

وتُعد صلاة عيد الأضحى من أهم الشعائر الدينية التي يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى، وتُجسد معاني التضحية والإخلاص والامتثال لأمر الله تعالى، وحرصًا على تعظيم شعائر الله تعالى، وحثت وزارة الأوقاف المصرية المواطنين على المشاركة في صلاة عيد الأضحى المبارك في الساحات المخصصة أو في المساجد، والتزام آداب الاحتفال بهذا العيد المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في المنوفية

آداب الاحتفال بعيد الأضحى

الاغتسال وارتداء أجمل الثياب. التوجه إلى مصلى العيد. أداء صلاة العيد. التضحية بالحيوان بعد الصلاة. توزيع الأضحية على الفقراء والمحتاجين. صلة الرحم وصلة الأصدقاء. التعبير عن الفرح والسرور.

نصائح للمشاركة في صلاة عيد الأضحى