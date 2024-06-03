الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كشف ملابسات مقتل صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ملابسات واقعة العثور  على جثة صبي  مقتول، داخل حظيرة مواشي بإحدى مراكز أبوحماد، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابين تربطهما علاقة صداقة بالمجني عليه، وذلك إثر خلافات سابقة بينهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبوحماد، بشأن ما تبلغ بالعثور على «محمد. ص. إ» 16 عامًا، جثة هامدة، داخل حظيرة مواشي بناحية قرية الجعفرية دائرة المركز، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين أنه سبق وأن تم الإبلاغ عن اختفاء المجني عليه، وفي وقت لاحق تم العثور على جثته داخل حظيرة مواشي وتم تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شابين تربطهما علاقة صداقة بالمجني عليه، وذلك بعد رؤيتهم رفقته في آخر مشاهدة لهم من قبل شهود عيان، وهم كل من «أحمد... ع» 22 عامًا عاطل، و«محمد. إ» 18 عامًا عاطل، وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتبين قيامهم باستدراج المجني عليه إلى أحد الأماكن النائية وإبعاده عن أعين ذويه والمارة، وتعدوا عليه بالضرب بوجهه مستخدمين أداة “حجر”، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته، وتركوه داخل حظيرة المواشي ولاذوا بالفرار، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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