الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم قنا" تعلن المدرسة الفائزة بمسابقة المجلة الإلكترونية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فوز مدرسة صوص الثانوية المشتركة التابعة لإدارة نقادة التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة (المجلة الإلكترونية) للمرحلة الثانوية، ضمن مسابقات توجيه الصحافة والإعلام التربوي للعام الدراسي 2023/ 2024  بمجلة بعنوان "صوت صوص".

وأكد وكيل الوزارة حرص مديرية التربية والتعليم بقنا على المشاركة في المسابقات الوزارية المتنوعة التي تسهم في تنمية وعي الطلاب، وتنمية مهارات وقدراتهم على الإبداع والابتكار.

‎وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على الجهد المبذول للوصول للمستوى المتميز للطلاب والمدارس والإدارات، وموجهي الصحافة بجميع الإدارات التعليمية.

وقدَّم "السيد" التهنئة للإدارة التعليمية وإدارة المدرسة والطلاب المشاركين في المسابقة، والتي أشرف على تنفيذها صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمود مرغني موجه عام الصحافة والإعلام التربوي، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والحصول على المراكز المتقدمة في جميع الأنشطة والمسابقات الوزارية.

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