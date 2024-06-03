الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الموسم الثانى من سلسلة "الأعيان" على شاشة "الوثائقية" فى يونيو

سلسلة الاعيان
سلسلة الاعيان

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنتاجه الموسم الثاني من السلسلة الوثائقية "الأعيان"، وبدء عرضه على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا.

تفاصيل الموسم الثاني من سلسلة سيرة الأعيان 

 يوثق الموسم الثاني من السلسلة سيرة عددٍ من كبار عائلات المجتمع المصري خلال النصف الأول من القرن العشرين، ممَّن أدوا أدوارًا شديدة التأثير في مختلف المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية. كما تُسلط السلسلة الوثائقية الضوء على واقع الحياة في مصر خلال تلك الفترة على الأصعدة كافة، من خلال وثائق وشهادات تظهر لأول مرة، ومشاهد درامية أُنتجت خصيصًا لهذه السلسلة.

 يذكر أن إنتاج وعرض الموسم الثاني من السلسلة الوثائقية "الأعيان" يأتي استكمالًا لنجاح الموسم الأول منها.

الموسم الأول من سلسلة الاعيان

وكانت القناة "الوثائقية" قد عرضت الجزء الأول من سلسلة "الأعيان" في يونيو من العام الماضي، وهي سلسلة تتناول سيرة عدد من أبرز رموز أعيان ريف مصر وصعيدها خلال النصف الأول من القرن العشرين، ومنهم: عبدالحي باشا خليل، ونعمان باشا الأعصر، ومحمد بك الشناوي، وفخري بك عبدالنور، وأحمد باشا قرشي.

تُوثق الحلقات في متنها التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها مصر في هذه الحقبة، من خلال رصد الأدوار المهمة التي قدمها هؤلاء "الأعيان" لدعم الأمة المصرية على جميع الأصعدة، سواء بالمال أو الجهاد. 

وتعرض السلسلة مجموعة من الوثائق والشهادات التي ترصد حجم التحديات التي واجهتها الرأسمالية الوطنية من أجل تقوية الاقتصاد المصري، وتمصير الصناعات التي كانت حكرًا على الأجانب وحدهم دون شريك محلي لهم، مثل صناعة الغزل والنسيج.

كذلك تفند السلسلة في حلقاتها عددًا من الشائعات والأباطيل التي طاردت عددًا كبيرًا من "أعيان" هذا الزمن، إلى جانب تنقيبها عن الإسهامات النيايبة والبرلمانية للأعيان، وكيف صاروا عمادًا ونواة لتأسيس عدد من الأحزاب المصرية.

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