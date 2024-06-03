الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما معنى الإفراد والقِران والتمتع في الحج؟ وما أفضلها؟

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال يقول صاحبه:"ما معنى الإفراد والقِران والتمتع في الحج؟ وما أفضله"، ونشرت الإفتاء ردها على السائل عبر موقعها الإلكتروني.

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الإفتاء تُطلق صفحةً خاصة بمناسك الحج والعمرة على بوَّابتها الإلكترونية

وقالت الفتاء إن الإفراد والقِران والتمتع هي طرق أداء منسك الحج، واوضحت أن الإفراد هو: القيام بأعمال الحج فقط، ثم يؤدي العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج إذا أراد، ويحرم بالعمرة حينئذٍ من أدنى الحِلِّ.
وأضافت أن القِران هوأن يُحرِم بالعمرة والحج معًا، أو بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين.
وأما التمتع هوأن يُقَدِّم العمرةَ على الحج ويتحلل بينهما؛ واسمه "تَمَتُّعٌ" لأن الحاج يتمتع فيه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة.
وأشارت الإفتاء أن  العلماء اختلفوا في التفضيل بينها، والذي نراه هو أن يختار كل إنسانٍ ما يشاء، مع النصيحة باختيار الأيسر على النفس؛ لأن الحج بطبيعته شاقٌّ.

الأفراد الق رآن التمتع في الحج الإفتاء العمرة والحج

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