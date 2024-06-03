"صحة مطروح" تُحذِّر من تناول سمكة الأرنب السامة

حذَّر المركز الإعلامي لمديرية الشؤون الصحية بمطروح، من تناول أو بيع سمك الأرنب أو "النفيخة أو القُراض" السامة والتي تُعَّد من أكثر الأسماك سُميَّة في العالم وتسبب الوفاة عقب تناولها بساعات.

وأوضحت مديرية الصحة أن ذلك النوع من الأسماك يتميز بالجلد الرمادي اللامع وأسنانها الحادة المدببة المنتفخة وهي تحتوي على غُدد سامة تحت الجلد واللحم والكبد والأحشاء وأن أعراض التسمم لهذا النوع من الأسماك تظهر من خلال ضيق في التنفس غثيان، قئ، إسهال، هبوط في ضربات القلب وشلل في العضلات.

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن السُم الموجود في سمكة الأرنب هو سُم من نوع "تيترودوتوكسي" والذي يُعد من أخطر السموم على الإنسان وليس له أي أمصال مضاده حتى الآن.

تكثيف الرقابة على الأسواق

من جهته، وجَّه الدكتور مبروك سالم فرق إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وجميع الإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات بيع الأغذية ومحلات الأسماك لضمان التأكد من عدم تداول ذلك النوع من الأسماك داعيًا المواطنين بضروره تحري الدقة حال شراء الأسماك والتأكد من سلامتها.