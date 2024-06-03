الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فابريزيو رومانو: تشيلسى يعلن التعاقد مع إنزو ماريسكا اليوم

إنزو ماريسكا
إنزو ماريسكا

يعلن نادي تشيلسي الانجليزي اليوم عن التعاقد مع الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، كمدير فني جديد للبلوز.

وأقالت إدارة نادي تشيلسي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو من منصبه عقب نهاية الموسم المنصرم، بعد موسم واحد فقط من توليه المهمة، لتخرج التقارير وتكشف ارتباط النادي اللندني بالتعاقد مع ماريسكا لخلافة بوتشتينو.

وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، أن إدارة نادي تشيلسي ستعلن عن التعاقد مع إنزو ماريسكا في منصب المدير الفني للفريق، اليوم.

وأشار رومانو إلى أن ماريسكا وقع على العقود وكذلك طاقمه التدريبي، مؤكدًا أن ليستر سيتي سيحصل على 10 ملايين يورو كتعويض عن رحيل ماريسكا ومبلغ إضافي لرحيل فريقه التدريبي.

وأنهى نادي تشيلسي الموسم المنصرم من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، في المركز السادس برصيد 63 نقطة، وسيشارك في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بالموسم المقبل.

المسيرة التدريبية لإنزو ماريسكا

وبدأ إنزو ماريسكا مسيرته التدريبية كمدرب مساعد بنادي أسكولي الإيطالي في الفترة بين يونيو 2017 ونوفمبر من العام نفسه، ثم تولى ذات المنصب في إشبيلية الإسباني بين ديسمبر 2017 وأبريل 2018، ثم تولى منصب المدير التقني للنادي الإسباني حتى 30 يونيو 2018، وفي 1 يوليو 2018 بدأ مهمته كمدرب مساعد بنادي وست هام الإنجليزي، ورحل عن الفريق في ديسمبر 2019، ثم تولى منصب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تحت 23 عامًا في أغسطس 2020، ورحل عن النادي في مايو 2021، ثم تولى تدريب بارما بين مايو ونوفمبر من العام نفسه.

وشغل إنزو ماريسكا منصب المدرب المساعد لفريق مانشستر سيتي بين يوليو 2022 وحتى يونيو 2023، ثم رحل لتولي تدريب فريق ليستر سيتي مطلع الموسم المنصرم وقادهم للتأهل للبريميرليج مرة أخرى.

نادي تشيلسي إنزو ماريسكا ليستر سيتي ماوريسيو بوتشتينو الدورى الانجليزى

الأكثر قراءة

زيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا للفرد شهريًا.. القرار مرهون بهذا الأمر

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل