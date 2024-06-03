فابريزيو رومانو: تشيلسى يعلن التعاقد مع إنزو ماريسكا اليوم

يعلن نادي تشيلسي الانجليزي اليوم عن التعاقد مع الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، كمدير فني جديد للبلوز.

وأقالت إدارة نادي تشيلسي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو من منصبه عقب نهاية الموسم المنصرم، بعد موسم واحد فقط من توليه المهمة، لتخرج التقارير وتكشف ارتباط النادي اللندني بالتعاقد مع ماريسكا لخلافة بوتشتينو.

وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، أن إدارة نادي تشيلسي ستعلن عن التعاقد مع إنزو ماريسكا في منصب المدير الفني للفريق، اليوم.

وأشار رومانو إلى أن ماريسكا وقع على العقود وكذلك طاقمه التدريبي، مؤكدًا أن ليستر سيتي سيحصل على 10 ملايين يورو كتعويض عن رحيل ماريسكا ومبلغ إضافي لرحيل فريقه التدريبي.

وأنهى نادي تشيلسي الموسم المنصرم من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، في المركز السادس برصيد 63 نقطة، وسيشارك في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بالموسم المقبل.

المسيرة التدريبية لإنزو ماريسكا

وبدأ إنزو ماريسكا مسيرته التدريبية كمدرب مساعد بنادي أسكولي الإيطالي في الفترة بين يونيو 2017 ونوفمبر من العام نفسه، ثم تولى ذات المنصب في إشبيلية الإسباني بين ديسمبر 2017 وأبريل 2018، ثم تولى منصب المدير التقني للنادي الإسباني حتى 30 يونيو 2018، وفي 1 يوليو 2018 بدأ مهمته كمدرب مساعد بنادي وست هام الإنجليزي، ورحل عن الفريق في ديسمبر 2019، ثم تولى منصب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تحت 23 عامًا في أغسطس 2020، ورحل عن النادي في مايو 2021، ثم تولى تدريب بارما بين مايو ونوفمبر من العام نفسه.

وشغل إنزو ماريسكا منصب المدرب المساعد لفريق مانشستر سيتي بين يوليو 2022 وحتى يونيو 2023، ثم رحل لتولي تدريب فريق ليستر سيتي مطلع الموسم المنصرم وقادهم للتأهل للبريميرليج مرة أخرى.