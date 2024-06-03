الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هبوط مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

البورصة
البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة بنحو شبه جماعي في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ثاني تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع موسعة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين الأفراد المصريين والعرب، تلك التي قابلتها عمليات شراء مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية على أسهم منتقاة بالسوق.

تراجع المؤشرات

دفعت المبيعات على بعض الأسهم الكبرى والقيادية بالسوق المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" للانخفاض بنسبة بلغت 0.04%، ليصل إلى مستوى 26858 نقطة، فيما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.08%، ليصل إلى مستوى 32769 نقطة، في القوت الذي تراجع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.09% ليصل إلى مستوى 11588 نقطة.

وهبط المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.31%، ليصل إلى مستوى 5878 نقطة، ما ساهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى هبط بنسبة بلغت 0.21% ليصل إلى مستوى 8504 نقاط.

أسهم و مؤشرت البورصة المصرية المؤسسات المالية صناديق الاستثمار الاجنبية الاسهم الكبري المؤشر الرئيسي أي جي اكس 30

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