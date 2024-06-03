نكشف شروط الأهلى للموافقة على رحيل نجوم الفريق خلال الانتقالات الصيفية

وافقت لجنة التخطيط بالنادي الأهلى، برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول، على رحيل أي لاعب يرغب في مغادرة فريقه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن اللجنة وضعت عدة شروط لرحيل أي لاعب للاحتراف الخارجي أو خوض التجرية في أي نادي محلي بعد الجلسات التي عقدتها مع محمود الخطيب رئيس النادي مؤخراً.

وأضاف المصدر أن اللجنة طلبت موافقة رسمية من مارسيل كولر لمناقشة أي عرض لأي لاعب ضمن صفوف الفريق من أجل الحفاظ علي القوام الرئيسي للفريق خلال الموسم المقبل.

وأشار إلى أن قرار اللجنة جاء بعد طلب كل من محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح المصدر أن لجنة التخطيط طلبت من اللاعبين عروض رسمية من أجل السماح بخوض تجربة الاحتراف الخارجي وليس الاعتماد على الوكلاء في وسائل الإعلام المختلفة.

من جانبه عاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأول بالنادي الأهلي من بلاده مساء أمس الأحد قادما من مسقط رأسه بعد حصوله على راحة سلبية لمدة اسبوع عقب التتويج باللقب الأفريقي.

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم في غياب 13 لاعباً

ومن المقرر أن يقود كولر مران الفريق مساء اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش استعدادًا لخوض مباريات الفريق في الدوري عقب تأجيل مباراة الألومنيوم في كأس مصر بسبب تجمع المنتخب الأول لمباراة بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية في غياب 15 لاعبا حيث يتواجد 10 لاعبين فى معسكر صفوف المنتخب الوطني وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأكرم توفيق ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وينضم وسام أبو على إلى معسكر منتخب فلسطين، وبيرسي تاو إلى جنوب أفريقيا وأليو ديانج رفقة مالي، ويتواجد الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس مع المنتخب الأوليمبي.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر له مساء الجمعة 14 يونيو الجاري.